Frutta Martorana: scopri la ricetta originale e le varianti regionali del dolce siciliano. La Frutta Martorana è una vera e propria opera d'arte commestibile, simbolo della tradizione dolciaria siciliana. Questo dolce prende il nome dal Monastero della Martorana di Palermo, dove le suore benedettine realizzavano questi piccoli capolavori per decorare gli altari in occasione della festa di Ognissanti

Frutta Martorana: scopri la ricetta originale e le varianti regionali del dolce siciliano

La frutta martorana è una vera e propria opera d'arte commestibile, simbolo della tradizione dolciaria

I segreti della Frutta di Martorana: la ricetta perfetta ha bisogno di ingredienti premium

La Frutta di Martorana è uno di quei dolci che, al primo sguardo, incanta con la sua bellezza e il suo profumo irresistibile. Questo gioiello della pasticceria siciliana affonda le sue radici in ...

Frutta Martorana

Pestare le mandorle prima scottate in acqua bollente e pelate e aggiungervi, ogni tanto, una cucchiaiata di zucchero fino a quando non ne viene utilizzato 500 g. Passare al setaccio e versare questa ...

La frutta di Martorana, i dolci siciliani per onorare i morti prendono il nome dalle monache della chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio

La frutta di Martorana, i dolci siciliani per onorare i morti prendono il nome dalle monache della chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio ...