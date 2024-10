Serieanews.com - Francesco Totti torna in campo: e se fosse proprio alla Roma? Ci sono almeno due validi motivi

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)? Una provocazione. Forse. Ma ciun paio diper sognare un incredibile ritorno del Capitano “Mi levo la maglia per l’ultima volta, la piego per bene anche se nonpronto a dire basta. E forse non lo sarò mai”.queste le ultime parole diai tifosi della, il giorno del suo commovente ritiro. A rileggerle adesso sembrano quasi profetiche.e il ritorno: sogno o realtà? (AnsaFoto) – serieanews.comIl ritiro del Capitano, quattro anni fa, ha lasciato un vuoto che, a distanza di tempo, sembra solo crescere, come se il tempo stesso non bastasse a colmare quella mancanza. Ma ora èlui, il Pupone, a riaccendere la miccia della fantasia: scherzando, ha rivelato che alcune squadre di Serie A lo vorrebbero ancora. Chissà, magari Como o Monza.