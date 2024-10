Ilrestodelcarlino.it - Evade due volte: doppio arresto

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Era stato arrestato il 24 luglio scorso dai carabinieri a Faenza perché trovato con 60 piante e 8 chili di marijuana. Dopo la convalida, gli era stato imposto l’obbligo di dimora nella città manfreda. Ma a causa di varie violazioni, per lui venerdì scorso erano scattati i domiciliari. Da ultimo una doppia evasione, gli è costata un. L’uomo - un 39enne faentino difeso dall’avvocato Nicola Laghi - ieri è comparso davanti al giudice Piervittorio Farinella il quale, dopo la convalida degli arresti, lo ha rimandato ai domiciliari (il tipo di reato contestato non contempla la custodia cautelare in carcere per via delle pene contenute). In buona sostanza l’uomo si è giustificato con il fatto che non poteva attendere a casa perché deve occuparsi della sua attività.