Entrano per comprare birre e prendono a calci e bastonate un cliente del negozio (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sono stati arrestati per i reati di rapina aggravata e lesioni personali. Si tratta di un uomo e una donna, entrambi 37enni residenti nel territorio pontino, ritenuti responsabili di una rapina commessa lo scorso 24 agosto ai danni un negozio di alimentari di Sabaudia. Secondo la Latinatoday.it - Entrano per comprare birre e prendono a calci e bastonate un cliente del negozio Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sono stati arrestati per i reati di rapina aggravata e lesioni personali. Si tratta di un uomo e una donna, entrambi 37enni residenti nel territorio pontino, ritenuti responsabili di una rapina commessa lo scorso 24 agosto ai danni undi alimentari di Sabaudia. Secondo la

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:pera calci e bastonate un cliente del negozio; Dimentica di chiudere la porta del bar, tre giovanida bere «Mi hanno lasciato i soldi e un biglietto; Leggi >>>

Pretendono le birre senza pagare, il titolare gliele nega e scoppia il putiferio

(msn.com)

I poliziotti prendevano contatti con ... opposti a concedere ai due giovani delle birre gratuitamente. Effettivamente i due giovani tunisini erano entrati nel locale ed avevano ordinato da bere ...

Certificati sportivi. Entrano in vigore da oggi le nuove regole

(quotidianosanita.it)

Introdotte 3 tipologie di certificati: per l’attività ludico ricreativa, per l’attività non agonistica e per le attività ad alto impegno cardiovascolare. E ancora Ecg e visita medica ...

Entrano in casa e rubano l'argenteria: bottino da 4mila euro

(udinetoday.it)

Hanno forzato la porta di casa e poi sono entrati nell'abitazione di un uomo di 60 anni ... del valore di circa 4mila euro. Preso il bottino, se ne sono andati senza lasciare tracce. Il 60enne ha ...

I principali stili di birre belghe e le loro caratteristiche

(buonissimo.it)

Tra le più amate e bevute al mondo, le birre belghe sono frutto di una tradizione che vanta una storia lunga diversi secoli. Da sempre apprezzate per la loro qualità, diversità e complessità di sapori ...