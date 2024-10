Droga dal Viminale 15 milioni per contrasto spaccio a scuola

Droga, dal Viminale 1,5 milioni per contrasto spaccio a scuola (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un milione e 500mila euro per il contrasto allo spaccio di Droga nelle scuole. A tanto ammontano i fondi stanziati dal ministero dell’Interno nell’ambito dell’iniziativa “Scuole Sicure”. I contributi varranno per l’anno scolastico 2024/2025 e i finanziamenti sono destinati a 14 Città metropolitane. Il progetto mira a rafforzare le attività di prevenzione e contrasto alla diffusione di stupefacenti presso gli istituti scolastici. Con queste risorse i Comuni beneficiari di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Venezia, potranno realizzare sistemi di videosorveglianza, assumere agenti della Polizia locale, retribuire il lavoro straordinario del personale del Corpo e promuovere campagne informative sul tema. Lapresse.it - Droga, dal Viminale 1,5 milioni per contrasto spaccio a scuola Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un milione e 500mila euro per ilallodinelle scuole. A tanto ammontano i fondi stanziati dal ministero dell’Interno nell’ambito dell’iniziativa “Scuole Sicure”. I contributi varranno per l’anno scolastico 2024/2025 e i finanziamenti sono destinati a 14 Città metropolitane. Il progetto mira a rafforzare le attività di prevenzione ealla diffusione di stupefacenti presso gli istituti scolastici. Con queste risorse i Comuni beneficiari di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Venezia, potranno realizzare sistemi di videosorveglianza, assumere agenti della Polizia locale, retribuire il lavoro straordinario del personale del Corpo e promuovere campagne informative sul tema.

Cocaina per 15 milioni e montagne di soldi cash: blitz antidroga a Milano

200 chili di droga per 15 milioni di euro La prima vettura è stata intercettata e fermata a Milano, ad Agrate invece nel parcheggio del camposanto sono state trovate una Audi A4, una Peugeot 508 ...

Cocaina per 15 milioni di euro in 5 auto: il blitz nel parcheggio del cimitero in Brianza

La droga, 160 chili in totale, era nascosta in quattro auto, parcheggiate poco distante. 200 chili di droga per 15 milioni di euro in 5 auto La prima vettura è stata intercettata e fermata a Milano, ...

Agrate Brianza, cocaina per 15 milioni nascosta nelle auto: tre arresti dei carabinieri

Gran parte della droga era in alcuni vani ... Valore stimato sul mercato, 15 milioni. Lo stupefacente è stato intercettato e sequestrato il 27 settembre, tra Agrate Brianza e Milano, durante ...

Maxi blitz antidroga: sequestrati 200 Kg di cocaina, valore record di 15 milioni di euro

supererebbe i 15 milioni di euro sul mercato illegale, un quantitativo tale da alimentare una vasta rete di spaccio. I veicoli usati per il trasporto della droga sono stati posti sotto sequestro e ...