Douglas Luiz salta Juventus-Parma: quando può rientrare (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Non compare ancora Douglas Luiz nella lista dei convocati di Thiago Motta per il match di oggi tra Juventus e Parma. Il centrocampista brasiliano, Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Non compare ancoranella lista dei convocati di Thiago Motta per il match di oggi tra. Il centrocampista brasiliano,

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Douglas Luiz salta Juventus-Parma: quando può rientrare|Serie A; Douglas Luiz salta anche Juve-Parma? Le ultime sulle sue condizioni; Qui Juventus - Douglas Luiz salta l'Inter. Anche Koopmeiners non recupera; Douglas Luiz salta Inter-Juve? Le ultime sul centrocampista brasiliano; Derby d’Italia, guai per la Juventus: anche Douglas Luiz salta l’Inter; Impallomeni sulla Juve: "Douglas Luiz non è un granché e Yildiz non salta mai l'uomo"; Leggi >>>

Douglas Luiz salta Juventus-Parma: quando può rientrare

(calciomercato.com)

Non compare ancora Douglas Luiz nella lista dei convocati di Thiago Motta per il match di oggi tra Juventus e Parma. Il centrocampista brasiliano, ai box da quando.

Derby d’Italia, guai per la Juventus: anche Douglas Luiz salta l’Inter

(derbyderbyderby.it)

È allarme infortuni in casa Juventus in vista del Derby d'Italia contro l'Inter: Thiago Motta perde anche Douglas Luiz ...

Infortuni Juve, da Koopmeiners a Douglas Luiz: le condizioni dei bianconeri

(jmania.it)

Il punto sugli infortuni in casa Juve. Da Teun Koopmeiners a Douglas Luiz: ecco come stanno i bianconeri.

Infortunio Douglas Luiz: quando torna e quali partite salta il centrocampista della Juventus

(juventusnews24.com)

Video Douglas Luiz Video Douglas Luiz

Infortunio Douglas Luiz: quando torna e quali partite salta il centrocampista della Juve, cha ha accusato problemi nel riscaldamento ieri sera Nella mattinata di oggi Douglas Luiz ha fatto alcuni acce ...