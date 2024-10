Dicomano: rubano due auto nella notte e sfondano il capannone di una pelletteria. Portate via borse pregiate (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Durante la notte appena trascorsa, fra martedì 29 e mercoledì 30 ottobre 2024, è avvenuto un furto di 2 auto dal cortile di un’azienda di Dicomano. Le due auto sono state utilizzate da ignoti per eseguire un furto in un’azienda adiacente, che produce borse per un noto marchio L'articolo Dicomano: rubano due auto nella notte e sfondano il capannone di una pelletteria. Portate via borse pregiate proviene da Firenze Post. .com - Dicomano: rubano due auto nella notte e sfondano il capannone di una pelletteria. Portate via borse pregiate Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Durante laappena trascorsa, fra martedì 29 e mercoledì 30 ottobre 2024, è avvenuto un furto di 2dal cortile di un’azienda di. Le duesono state utilizzate da ignoti per eseguire un furto in un’azienda adiacente, che produceper un noto marchio L'articolodueildi unaviaproviene da Firenze Post.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:nella notte e sfondano il capannone di una pelletteria. Portate via borse pregiate; notizie dal Mugello »e le usano per svaligiare una pelletteria; Eolico, Tozzi: "In Mugello messa a rischio la tenuta ambientale e idrogeologica dell'area e il Pd è andato avanti a testa bassa"; Leggi >>>

Dicomano: rubano due auto nella notte e sfondano il capannone di una pelletteria. Portate via borse pregiate

(firenzepost.it)

Durante la notte appena trascorsa, fra martedì 29 e mercoledì 30 ottobre 2024, è avvenuto un furto di 2 auto dal cortile di un’azienda di Dicomano. Le due auto sono state utilizzate da ignoti per eseg ...

Sfondano portone di una pelletteria con auto rubata, colpo in Mugello

(gonews.it)

Furto di 2 autovetture dal cortile di un’azienda di Dicomano questa notte. Le 2 auto sono state utilizzate da ignoti per eseguire un furto in un’azienda ...

Rubano e abbandonano un’auto per sottrarre le batterie

(civonline.it)

Auto ancora nel mirino dei malviventi ... "Purtroppo queste macchine sono costruite per essere rubate con molta semplicità - scrive il signor Mattia sui social - Smontano il faro destro ...

Scontro frontale tra due auto, due persone ferite

(tio.ch)

Tio.ch è un portale online di news attivo dal 1997 di proprietà di Ticinonline SA. Ove non espressamente indicato, tutti i diritti di sfruttamento ed utilizzazione economica del materiale ...