Dal 2025 ridotta l' aliquota Ilia per le prime seconde case

TRIESTE - Via libera dall'aula del consiglio regionale al disegno di legge 29 in materia di Imposta locale immobiliare autonoma (Ilia). Il disegno di legge è stato approvato a maggioranza, con il sì compatto del centrodestra e il no del Patto per l'Autonomia-Civica Fvg, del Pd, del Movimento 5

All'esame del consiglio Regionale l'abbassamento dell'Ilia sulla seconda casa

Una misura pensata per il ceto medio e che non inciderà sulle casse dei comuni grazie alla Regione che compenserà il minore gettito ...

Tributi: Roberti, dal 2025 minor pressione fiscale su immobili

Approvato in Aula il ddl che abbassa le aliquote dell'Imposta immobiliare e introduce nuove esenzioni Trieste, 29 ott - "Con il via libera ottenuto oggi in Aula, a partire dall'inizio del 2025 ...

