Da Vicchio a Vico: il paese è tornato indietro nel tempo per i 700 anni dalla fondazione (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Vicchio (Firenze), 30 ottobre 2024 - Vicchio domenica scorsa è tornato ai tempi di Vico. Un tuffo nel passato, al 1321, con la celebrazione del 700esimo anniversario dalla fondazione. Una manifestazione suggestiva ed emozionante per la partecipazione del Corteo storico fiorentino, l’esibizione degli sbandieratori e la partita delle vecchie glorie del Calcio storico fiorentino, il centro storico calato nelle atmosfere medievali con figuranti, per la maggior parte cittadini in costumi d’epoca, mestieri, cavalieri e falconiere. E anche il pranzo medievale è stato apprezzato, con ben 370 commensali. Lanazione.it - Da Vicchio a Vico: il paese è tornato indietro nel tempo per i 700 anni dalla fondazione Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)(Firenze), 30 ottobre 2024 -domenica scorsa èai tempi di. Un tuffo nel passato, al 1321, con la celebrazione del 700esimoversario. Una manifestazione suggestiva ed emozionante per la partecipazione del Corteo storico fiorentino, l’esibizione degli sbandieratori e la partita delle vecchie glorie del Calcio storico fiorentino, il centro storico calato nelle atmosfere medievali con figuranti, per la maggior parte cittadini in costumi d’epoca, mestieri, cavalieri e falconiere. E anche il pranzo medievale è stato apprezzato, con ben 370 commensali.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Da: ilè tornato indietro nel tempo per i 700 anni dalla fondazione;celebra i 700 anni dalla sua fondazione; 'Vicchio7secoli', un tuffo nel passato per i 700 anni dicelebra i 700 anni dalla sua fondazione; Il castello che non c’era. Le origini didi Mugello tra Immaginazione e Storia; Ponte achiuso per lavori, fino all'8 luglio; Leggi >>>

Da Vicchio a Vico: il paese è tornato indietro nel tempo per i 700 anni dalla fondazione

(lanazione.it)

Una cerimonia con la partecipazione del Corteo storico fiorentino, l’esibizione degli sbandieratori e la partita delle vecchie glorie del Calcio storico fiorentino ...

'Vicchio7secoli', un tuffo nel passato per i 700 anni di Vicchio

(msn.com)

“Nel detto anno e mese d’ottobre si cominciò per lo Comune di Firenze a fare una Terra Nuova in Mugello… e puosesi nome Vico”. L’abitato di Vicchio era da poco tornato sotto l ...

Vicchio celebra i 700 anni dalla sua fondazione

(msn.com)

Firenze, 27 ottobre 2024 - L'arrivo in piazza Giotto del corteo storico fiorentino ha dato il via alle celebrazioni del 700esimo anniversario della fondazione di Vicchio, al 1324 Vico. Prima del disco ...

FOTO E VIDEONOTIZIA – Il Corteo storico fiorentino a Vicchio per i 700 anni dalla fondazione

(ilfilo.net)

VICCHIO - , al 1324 Vico. Prima del discorso ufficiale tenuto dal sindaco Francesco Tagliaferri, hanno portato i saluti della Città Metropolitana e della Regione la consigliera metropolitana, sindaca ...