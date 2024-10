Cos'è successo a Valencia e perché ricapiterà sempre più spesso (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il meteo continua a mietere vittime. In Spagna, nell’area di Valencia, in 24 ore è caduta la pioggia che ci si aspetta in un mese (in alcuni comuni, quella di un intero anno), con conseguenze drammatiche: 70 morti (confermati), migliaia di persone isolate e bloccate in casa, città allagate e pile Today.it - Cos'è successo a Valencia e perché ricapiterà sempre più spesso Leggi tutta la notizia su Today.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il meteo continua a mietere vittime. In Spagna, nell’area di, in 24 ore è caduta la pioggia che ci si aspetta in un mese (in alcuni comuni, quella di un intero anno), con conseguenze drammatiche: 70 morti (confermati), migliaia di persone isolate e bloccate in casa, città allagate e pile

L'area di Valencia sta affrontando condizioni climatiche estreme dovute al fenomeno Dana («depresión aislada en niveles altos»). Una tempesta storica, che ha causato almeno ...

