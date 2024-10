Conte batte il Milan e fugge | il Napoli lancia un messaggio all’Inter

Leggi tutta la notizia su Ilnerazzurro.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) La Serie A inizia a delinearsi e la lotta al vertice si fa più calda. Unche, dopo il big match di questo turno infrasettimanale, arriva ai campioni d’Italia in carica e che ne minaccia lo Scudetto cucito sul petto. Nella serata di ieri, martedì 29 ottobre, è andata in scena la sfida tra: a San Siro, i partenopei di Antoniovincono per 2 a 0 ai danni dei rossoneri di Paulo Fonseca. A segno il figliol prodigo del tecnico leccese, Romelu Lukaku, e Khvicha Kvaratskhelia. La vittoria porta temporaneamente ila +7 sulla seconda in classifica, l’Inter campione d’Italia (in attesa della partita di stasera contro l’Empoli). Una situazione che ora desta qualche preoccupazione sul titolo conquistato la scorsa stagione dai nerazzurri di Simone Inzaghi, ora costretti a rincorrere.