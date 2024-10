Concerto degli Hmora e dj set: Halloween alternativo ad Oceanomare (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Halloween alternativo ad Oceanomare, sulla sesta spiaggia di San Leone, al viale delle Dune, con l’unione della musica dal vivo e del dj set. Alle 22, sul palco che si affaccia sulla spiaggia ci sarà la band Hmora che promette un Concerto tutto da ballare. A seguire il dj set con Andrea Cassaro Agrigentonotizie.it - Concerto degli Hmora e dj set: Halloween alternativo ad Oceanomare Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)ad, sulla sesta spiaggia di San Leone, al viale delle Dune, con l’unione della musica dal vivo e del dj set. Alle 22, sul palco che si affaccia sulla spiaggia ci sarà la bandche promette untutto da ballare. A seguire il dj set con Andrea Cassaro

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:deglie dj: Halloween alternativo ad Oceanomare; Leggi >>>

Nessun Dorma - Concerto per la Palestina sarà l'8 novembre a Bologna

(tg24.sky.it)

Appuntamento all'Estragon Club per l'atteso concerto-maratona di beneficienza per supportare la causa umanitaria palestinese. Previsto lo scorso 25 ottobre era stato rimandato a causa dell'allerta ...

Voodoo Mars in concerto + dj Giusy Wild

(milanotoday.it)

Una straordinaria serata rock’n’roll con i Voodoo Mars in concerto e la mitica dj Giusy ... rockabilly in giro per tutta Europa. I suoi dj set sono ormai famosi in tutta Europa ed i suoi ...

Hater insulta Elettra Lamborghini, lei ferma il concerto: "Scemo, fuori dai c..."

(tgcom24.mediaset.it)

"Questa sera ho fatto un dj-set in un locale che conosco molto bene ... trend stupidissimo di prendere il cellulare, andare a un concerto e tirare dei nomi all’artista. Questa sera è capitato ...

HAMSA Experience sui Quartieri Spagnoli| Dj set & Live CELLO in Candlelight

(napolitoday.it)

Hamsa non si limita solo alla musica, ma coinvolge tutti i sensi. Incensi e profumi olistici avvolgeranno il pubblico. Un violoncello dal vivo aprirà la serata in un concerto a lume di candela.