Campo largo al bivio il Pd riflette sul flop | In Liguria è mancata la copertura al centro

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma, 30 ottobre 2024 – “Ma come dobbiamo stare?”, rispondono dagli uffici parlamentari dem. Le giustificazioni di sono tutte: la manciata di voti di differenza e l’imperfezione della coalizione. Ma sono esattamente anche gli argomenti che potrebbero essere rimproverati al gruppo dirigente (ligure e nazionale) dallo sconfitto con onore Andrea Orlando alla segretaria Elly Schlein. Adesso però incombono le prossime elezioni in Emilia-Romagna e Umbria. Tramontato il sogno del triplete, rimane la speranza di ribaltare i rapporti a favore dell’opposizione, strappando l’Umbria alla anomala maggioranza a guida leghista, dato che il risultato dell’Emilia-Romagna non è minimamente in discussione. Ma già si profila all’orizzonte il 2025, con le elezioni in Campania e Puglia, dove i fedelissimi della segretaria non dovrebbero vedere palla e nella Toscana che balla.