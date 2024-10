Camorra a Marano, la Cassazione annulla la sentenza. Tutto da rifare (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza emessa dalla Corte d’Appello, rinviato gli atti per un nuovo processo, nei confronti di esponenti del clan Polverino e clan Nuvoletta. Camorra a Marano, la Cassazione annulla la sentenza. Tutto da rifare annullamento con rinvio per Salvatore Ruggiero, difeso dagli avvocati Luigi Senese e Antonio Abet, e Nicola L'articolo Camorra a Marano, la Cassazione annulla la sentenza. Tutto da rifare Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Camorra a Marano, la Cassazione annulla la sentenza. Tutto da rifare Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La Corte dihato laemessa dalla Corte d’Appello, rinviato gli atti per un nuovo processo, nei confronti di esponenti del clan Polverino e clan Nuvoletta., lalada rifaremento con rinvio per Salvatore Ruggiero, difeso dagli avvocati Luigi Senese e Antonio Abet, e Nicola L'articolo, laladaTeleclubitalia.

