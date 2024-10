Calcio: Serie A, Atalanta-Monza 2-0 (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Torino, 30 ott. (LaPresse) – L’Atalanta fatica ma batte il Monza nell’incontro valido per la decima giornata di Serie A. La squadra di Gasperini, al quarto successo consecutivo, si impone 2-0 a Bergamo e raggiunge a quota 19 punti il terzo posto in classifica, scavalcando la Juventus frenata dal Parma. Le reti nella ripresa. A sbloccare il risultato al 70? è Samardzic, su servizio di Retegui. A un minuto dal 90? Zappacosta firma il raddoppio dalla distanza. La squadra di Nesta si ferma dopo tre risultati utili e resta fermo a 8 punti, con Venezia e Lecce. Lapresse.it - Calcio: Serie A, Atalanta-Monza 2-0 Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Torino, 30 ott. (LaPresse) – L’fatica ma batte ilnell’incontro valido per la decima giornata diA. La squadra di Gasperini, al quarto successo consecutivo, si impone 2-0 a Bergamo e raggiunge a quota 19 punti il terzo posto in classifica, scavalcando la Juventus frenata dal Parma. Le reti nella ripresa. A sbloccare il risultato al 70? è Samardzic, su servizio di Retegui. A un minuto dal 90? Zappacosta firma il raddoppio dalla distanza. La squadra di Nesta si ferma dopo tre risultati utili e resta fermo a 8 punti, con Venezia e Lecce.

