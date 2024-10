Bombardata la zona umanitaria di Khan Younis. A Gaza, 143 morti in poche ore. Tregua: nuova proposta del Mossad (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma, 30 ottobre 2024 – Bombardata la zona umanitaria di Khan Younis, nel sud della Striscia: colpite le tende degli sfollati, provocando numerose vittime. L’Idf sostiene di aver colpito militanti di Hamas e della Jihad palestinese. La strage continua: sono almeno 143 le persone uccise ieri a Gaza, 132 solo nel nord della Striscia. È stata presentata ai mediatori una nuova proposta per il cessate il fuoco. Il Mossat ha chiesto il rilascio di 11-14 ostaggi da Gaza - tutte le donne e i bambini rimaste in mano ad Hamas - in cambio di 100 prigionieri palestinesi da parte di Israele e una Tregua di un mese nell'enclave palestinese. Ma il punto debole della proposta è sempre lo stesso, che già aveva portato al fallimento dell’ultimo tavolo: Tel Aviv non cede sul ritiro completo delle truppe e nemmeno sulla fine dei combattimenti. Punti che Hamas ritiene inaccettabili. Quotidiano.net - Bombardata la zona umanitaria di Khan Younis. A Gaza, 143 morti in poche ore. Tregua: nuova proposta del Mossad Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma, 30 ottobre 2024 –ladi, nel sud della Striscia: colpite le tende degli sfollati, provocando numerose vittime. L’Idf sostiene di aver colpito militanti di Hamas e della Jihad palestinese. La strage continua: sono almeno 143 le persone uccise ieri a, 132 solo nel nord della Striscia. È stata presentata ai mediatori unaper il cessate il fuoco. Il Mossat ha chiesto il rilascio di 11-14 ostaggi da- tutte le donne e i bambini rimaste in mano ad Hamas - in cambio di 100 prigionieri palestinesi da parte di Israele e unadi un mese nell'enclave palestinese. Ma il punto debole dellaè sempre lo stesso, che già aveva portato al fallimento dell’ultimo tavolo: Tel Aviv non cede sul ritiro completo delle truppe e nemmeno sulla fine dei combattimenti. Punti che Hamas ritiene inaccettabili.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Bombardata la zona umanitaria di Khan Younis. A Gaza, 143 morti in poche ore. Tregua: nuova proposta del Mossad; Almeno quaranta morti in un bombardamento israeliano a Khan Yunis; Raid su Khan Yunis, colpite tende umanitarie. Israele: "Salvacondotto per Sinwar in cambio ostaggi" - L'esercito israeliano mostra il tunnel dove sono stati uccisi 6 ostaggi nelle mani di Hamas; Raid aereo di Israele a Khan Yunis: 40 morti e 60 feriti; Gaza, almeno 40 morti in un raid israeliano su zona umanitaria; Israele bombarda una tendopoli, Idf: «Colpito comando di Hamas»; Leggi >>>

Esercito Israele, colpiti terroristi in area Khan Younis

(msn.com)

Gli aerei da combattimento israeliani hanno bombardato la zona umanitaria di Khan Younis, nel sud della Strscia di Gaza, per colpire presunti terroristi di Hamas e della Jihad islamica palestinese. (A ...

Raid su Khan Yunis, colpite tende umanitarie. Israele: "Salvacondotto per Sinwar in cambio ostaggi"

(msn.com)

Israele: "Pronti a salvacondotto per Sinwar in cambio degli ostaggi" Israele ha proposto al leader di Hamas, Yahya Sinwar, un salvacondotto per uscire da Gaza in cambio del rilascio degli ostaggi ...

Bombe a Khan Younis

(cdt.ch)

L'IDF parla di munizioni di precisione per colpire terroristi, i media locali sostengono che sono state colpite le tende degli sfollati, provocando numerose vittime – TUTTI GLI AGGIORNAMENTI ...

Israele Bombarda Khan Yunis. 40 Morti e 60 Feriti

(informazione.it)

Nella notte, l'esercito israeliano ha lanciato un attacco aereo su un presunto comando di Hamas situato nella zona umanitaria di Al-Mawasi, a Khan Yunis, la principale città meridionale della ...