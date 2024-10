Attacchi alle forze dell'ordine dai soliti noti (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Vorrei capire una cosa: se il sottoscritto dovesse insultare un poliziotto o un vigile, sarebbe giustamente punito. Durante le varie manifestazioni che si svolgono in Italia, succede di tutto e di più: sputi, insulti, lancio di oggettied ai "soliti noti", perché parliamo di gente ben conosciuta dagli agenti, tutto è permesso ! Come mai?! Da notare che questi "signori" appartengono ad una ben connotata matrice politica. Forse qualcuno teme di perdere i loro voti? Il dubbio mi pare legittimo Franco Favretto Ilrestodelcarlino.it - Attacchi alle forze dell'ordine dai soliti noti Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Vorrei capire una cosa: se il sottoscritto dovesse insultare un poliziotto o un vigile, sarebbe giustamente punito. Durante le varie manifestazioni che si svolgono in Italia, succede di tutto e di più: sputi, insulti, lancio di oggettied ai "", perché parliamo di gente ben conosciuta dagli agenti, tutto è permesso ! Come mai?! Da notare che questi "signori" appartengono ad una ben connotata matrice politica. Forse qualcuno teme di perdere i loro voti? Il dubbio mi pare legittimo Franco Favretto

