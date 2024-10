Ancona, ruba 120mila euro a parente inabile: denunciato amministratore di sostegno (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ad Ancona un amministratore di sostegno è stato denunciato per peculato. All'uomo, come ricostruito dal Resto del Carlino, sono sequestrati 120mila euro, che sarebbero stati sottratti a un familiare inabile. L’uomo era stato incaricato di gestire il patrimonio del parente affetto da gravi deficit cognitivi e non in grado di occuparsi autonomamente dei propri interessi. Le indagini, condotte dai finanzieri di Fabriano, hanno fatto emergere che l’amministratore avrebbe prelevato ingenti somme destinate a garantire il benessere e le cure del familiare, trasferendole sul proprio conto tramite bonifici o prelievi in contanti. Tg24.sky.it - Ancona, ruba 120mila euro a parente inabile: denunciato amministratore di sostegno Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Adundiè statoper peculato. All'uomo, come ricostruito dal Resto del Carlino, sono sequestrati, che sarebbero stati sottratti a un familiare. L’uomo era stato incaricato di gestire il patrimonio delaffetto da gravi deficit cognitivi e non in grado di occuparsi autonomamente dei propri interessi. Le indagini, condotte dai finanzieri di Fabriano, hanno fatto emergere che l’avrebbe prelevato ingenti somme destinate a garantire il benessere e le cure del familiare, trasferendole sul proprio conto tramite bonifici o prelievi in contanti.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Ancona, ruba 120mila euro a parente inabile: denunciato amministratore di sostegno; Ancona, ruba denaro dalla cassa: denuncia e avviso orale per un 60enne; Rubò oltre 120mila euro al patrigno: non punibile. “E’ come una figlia diretta”; Meccanico di Chiaravalle si ritrova senza moglie (tornata in Romania con la figlia) e soldi: «Rubati 120mila e; Chiaravalle, selfie nuda con la collana rubata al marito poi vola in Romania: spariti 120mila euro; Ferrari F80, ecco la nuova supercar ibrida di Maranello. FOTO; Leggi >>>

Ancona, ruba 120mila euro a parente inabile: denunciato amministratore di sostegno

(tg24.sky.it)

Leggi su Sky TG24 l'articolo Ancona, ruba 120mila euro a parente inabile: denunciato amministratore di sostegno ...

Ancona, trafuga 120mila euro a familiare inabile: nei guai amministratore di sostegno

(msn.com)

Il giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro preventivo di beni, tra cui due immobili. L'uomo è stato denunciato a piede libero ...

Fabriano, fa sparire 120mila euro dal conto del familiare disabile: due case sequestrate all'amministratore di sostegno

(msn.com)

FABRIANO - Fa sparire 120mila euro dal conto del familiare disabile: due case sequestrate all'amministratore di sostegno che è anche stato denunciato per peculato dalla Guardia ...

Blitz nei reparti dell'ospedale di Torrette, ruba ai pazienti: condannato il ladro senza cuore

(msn.com)

ANCONA Da Rimini ad Ancona per rubare ai pazienti ricoverati all’ospedale di Torrette. Nel mirino finivano bancomat, cellulari e carte di credito. È stato condannato a scontare tre ...