Panorama.it - Alla roulette dei vaccini

Leggi tutta la notizia su Panorama.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Autunno, andiamo: è tempo di. L’arrivo della stagione fredda rilancia l’annoso dibattito: mi vaccino o no? Contro l’influenza o anche il Covid? Pure quello per l’herpes zoster e l’anti-pneumococco, o non faccio proprio nulla, affidandomibuona sorte?La confusione regna sovrana. Tra medici di base troppo (o troppo poco) zelanti, che pensano di bersagliarci di punture come fossimo in piena epidemia, o al contrario non ti vaccinano nemmeno se li implori, tra campagne mediatiche che spesso sembrano orientate solo a compiacere Big Pharma e virologi sempre in tv a dire tutto e il contrario di tutto, prendere decisioni consapevoli è complicato. Con lo spauracchio della nuovissima variante del coronavirus, la Xec, che oltre a tutti i sintomi che già conosciamo aggiunge perdita di appetito e diarrea.