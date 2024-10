Al nono tentativo il Parlamento in seduta comune non riesce ad eleggere il giudice della Consulta (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nulla da fare, anche al nono scrutinio del voto del Parlamento in seduta comune per l'elezione del giudice costituzionale chiamato a sostituire Silvana Sciarra, cessata dal mandato quasi un anno fa, maggioranza e opposizione votano scheda bianca. Fanpage.it - Al nono tentativo il Parlamento in seduta comune non riesce ad eleggere il giudice della Consulta Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nulla da fare, anche alscrutinio del voto delinper l'elezione delcostituzionale chiamato a sostituire Silvana Sciarra, cessata dal mandato quasi un anno fa, maggioranza e opposizione votano scheda bianca.

Corte Costituzionale, fumata nera anche al nono scrutinio

In Parlamento nuova fumata nera sul giudice della Consulta

Al termine del nono scrutinio le schede bianche sono state 339, le schede nulle 14, i voti dispersi 9. Nessun astenuto. Il quorum richiesto era quello dei tre quinti dell'Assemblea, pari cioè a 363 ...

Consulta, un’altra fumata nera: nulla di fatto sull’elezione del nuovo giudice

Consulta, in Parlamento ennesima fumata nera per l’elezione del giudice mancante: è la nona volta

