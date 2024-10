Aggredito a colpi di spranga, è grave. Quattro in fuga (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Prato, 30 ottobre 2024 – Brutale aggressione la scorsa notte in via Galcianese, all’altezza del civico 79, dove si trova un locale di intrattenimento. Un uomo di nazionalità cinese è stato picchiato da Quattro persone armate di spranghe che lo hanno ferito gravemente alla testa; soccorso dal 118, è stato portato in ospedale al Santo Stefano, dove si trova ricoverato. Sul posto è arrivata anche la polizia che sta indagando sul fatto per ricostruire il movente e individuare gli aggressori, che sonos cappati subito dopo il pestaggio. Lanazione.it - Aggredito a colpi di spranga, è grave. Quattro in fuga Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Prato, 30 ottobre 2024 – Brutale aggressione la scorsa notte in via Galcianese, all’altezza del civico 79, dove si trova un locale di intrattenimento. Un uomo di nazionalità cinese è stato picchiato dapersone armate di spranghe che lo hanno feritomente alla testa; soccorso dal 118, è stato portato in ospedale al Santo Stefano, dove si trova ricoverato. Sul posto è arrivata anche la polizia che sta indagando sul fatto per ricostruire il movente e individuare gli aggressori, che sonos cappati subito dopo il pestaggio.

Aggredito a colpi di spranga, è grave. Quattro in fuga

Prato, 30 ottobre 2024 – Brutale aggressione la scorsa notte in via Galcianese, all’altezza del civico 79, dove si trova un locale di intrattenimento. Un uomo di nazionalità cinese è stato picchiato d ...

