WWE: Nonostante i divieti, prosegue la folle lotta tra Seth Rollins e Bronson Reed (Di martedì 29 ottobre 2024) Che Bronson Reed fosse un “mostro” pronto a tutto lo avevamo visto contro Braun Strowman, non ci si aspettava lo stesso anche da Rollins che invece ha messo subito in chiaro di essere disposto a “sporcarsi le mani” pur di rimettere al suo posto il gigante australiano. Dopo l’infinita rissa della scorsa settimana che ha fatto infuriare il GM Adam Pearce, ai due è stato vietato ogni contatto all’interno dell’arena, in attesa del loro match a Crown Jewel, un “paletto” però poco stringente visti gli sviluppi di questa notte. Basta spostarsi di qualche metro Come spesso accade, Rollins ha preso la via del ring per un promo in cui ha detto che Reed ha risvegliato il “mostro” che era in lui, un lato che aveva messo da parte tempo fa, ma che non gli dispiace. Zonawrestling.net - WWE: Nonostante i divieti, prosegue la folle lotta tra Seth Rollins e Bronson Reed Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di martedì 29 ottobre 2024) Chefosse un “mostro” pronto a tutto lo avevamo visto contro Braun Strowman, non ci si aspettava lo stesso anche dache invece ha messo subito in chiaro di essere disposto a “sporcarsi le mani” pur di rimettere al suo posto il gigante australiano. Dopo l’infinita rissa della scorsa settimana che ha fatto infuriare il GM Adam Pearce, ai due è stato vietato ogni contatto all’interno dell’arena, in attesa del loro match a Crown Jewel, un “paletto” però poco stringente visti gli sviluppi di questa notte. Basta spostarsi di qualche metro Come spesso accade,ha preso la via del ring per un promo in cui ha detto cheha risvegliato il “mostro” che era in lui, un lato che aveva messo da parte tempo fa, ma che non gli dispiace.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bronson Reed : “L’attacco a Seth Rollins? Avrei voluto fosse stato il mio debutto nel main roster”

(Zonawrestling.net)

Dopo un inizio nel main roster traballante, Bronson Reed sembra aver trovato finalmente la sua dimensione. Il wrestler australiano, infatti, ha messo k.o. diverse superstar e non bisogna dimenticare il suo clamoroso e violentissimo attacco ai ...

WWE : CM Punk verso una lunga pausa - Seth Rollins resta in attesa e si dedica a Bronson Reed

(Zonawrestling.net)

Sabato notte abbiamo assistito ad uno degli Hell in a Cell più violenti e cruenti degli ultimi anni. CM Punk e Drew McIntyre hanno incanalato tutto il loro odio dentro la struttura d’acciaio e alla fine il Best in The World ne è uscito ...

WWE: Nonostante l’addio, la compagnia segue ancora un divieto imposto da Vince McMahon

(zonawrestling.net)

L’ex Chairman della WWE aveva anche stilato una lista di parole vietate che non potevano essere pronunciate dai wrestler o dagli annunciatori e sembra che il divieto di pronunciare la parola ‘belt‘ ...

Becky Lynch torna in un evento pubblico, ma wrestling e WWE non c'entrano

(worldwrestling.it)

La campionessa irlandese continua a prendere impegni lontano dal ring, mentre il prosieguo della sua carriera continua ad essere avvolto dal mistero.

Perseguita una ragazza nonostante il divieto, arrestato

(rainews.it)

commutando la misura cautelare del divieto di avvicinamento in custodia cautelare in carcere. Destinatario della misura un 19enne con precedenti, indagato per atti persecutori. Nonostante l ...

In auto con la ex nonostante divieto di avvicinamento: scatta l’arresto

(altarimini.it)

Un 39enne riminese, a processo per maltrattamenti in famiglia e lesioni, vittima la sua ex fidanzata, è stato fermato in compagnia della donna, nonostante il divieto di avvicinamento e le denunce ...