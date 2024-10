Wta Jiujiang, Martina Trevisan torna a vincere: batte Zheng senza problemi (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – Martina Trevisan passa al secondo truno del Wta in corso a Jiujiang in Cina. L’azzurra, n. 136 del ranking, ha superato in scioltezza la cinese Wushuang Zheng, n. 352, in due set con il punteggio di 6-1 6-2 in meno di un’ora e mezzo di gioco. Fuori subito dal torneo invece Lucia Bronzetti. L’azzurra, n. 77 del ranking, è stata eliminata in tre set dalla 22enne thailandese Mananchaya Sawangkaew, n. 147, con il punteggio di 6-4 4-6 6-2 in due ore e venti minuti di gioco. Wta Jiujiang, Martina Trevisan torna a vincere: batte Zheng senza problemi seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano . .com - Wta Jiujiang, Martina Trevisan torna a vincere: batte Zheng senza problemi Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) –passa al secondo truno del Wta in corso ain Cina. L’azzurra, n. 136 del ranking, ha superato in scioltezza la cinese Wushuang, n. 352, in due set con il punteggio di 6-1 6-2 in meno di un’ora e mezzo di gioco. Fuori subito dal torneo invece Lucia Bronzetti. L’azzurra, n. 77 del ranking, è stata eliminata in tre set dalla 22enne thailandese Mananchaya Sawangkaew, n. 147, con il punteggio di 6-4 4-6 6-2 in due ore e venti minuti di gioco. Wtaseriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

