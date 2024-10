Movieplayer.it - Uomini e Donne: Mario Cusitore lascia Margherita per Valeria Marini, Francesca caccia un corteggiatore

(Di martedì 29 ottobre 2024) Nuovo appuntamento con, il dating show con al centro dello studio le dinamiche tra i protagonisti del Trono Classico e del Trono Over. Nella seconda puntata della settimana di, il dating show in onda dal martedì al venerdì su Canale 5 si assiste a un acceso confronto trae Tina Cipollari, dopo che il cavaliere napoletano rompe con. Per il Trono Classico, si verifica una nuova discussione tra Martina De Ioannon e Ciro. Trono Over: Tina Cipollari contro tutti La prima seduta della giornata è dedicata a Cristina Tenuta e alle solite polemiche che si scatenano quando scendono alcuniper conoscerla. Oggi, con lei al centro dello studio, ci sono Ernesto e Alessio, che abbiamo conosciuto