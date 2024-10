Una farmacia nell’ex supermercato. Il centrosinistra rilancia il progetto (Di martedì 29 ottobre 2024) L’ex supermercato di viale Cairo al rione Don Bosco è ormai abbandonato da troppi anni: ad oggi è relegato a deposito (all’interno ci sono i faldoni degli uffici dell’ex giudice di pace la cui convenzione, peraltro, scade a fine anno). Anni fa, proprio al fotofinish della legislatura, l’amministrazione di centrosinistra, oltre a riportare l’immobile tra i beni del proprio patrimonio, individuò l’ex supermercato come luogo idoneo per una nuova farmacia comunale. Ora dall’opposizione si rilancia il progetto e, attraverso una mozione, se ne discuterà durante il consiglio comunale di domani. "Il percorso intrapreso anni fa era stato verificato come fattibile a suo tempo dalla giunta Ceretti – spiega la consigliera comunale della lista Codogno Insieme 2.0, Rosanna Montani –. Ilgiorno.it - Una farmacia nell’ex supermercato. Il centrosinistra rilancia il progetto Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 29 ottobre 2024) L’exdi viale Cairo al rione Don Bosco è ormai abbandonato da troppi anni: ad oggi è relegato a deposito (all’interno ci sono i faldoni degli uffici dell’ex giudice di pace la cui convenzione, peraltro, scade a fine anno). Anni fa, proprio al fotofinish della legislatura, l’amministrazione di, oltre a riportare l’immobile tra i beni del proprio patrimonio, individuò l’excome luogo idoneo per una nuovacomunale. Ora dall’opposizione siile, attraverso una mozione, se ne discuterà durante il consiglio comunale di domani. "Il percorso intrapreso anni fa era stato verificato come fattibile a suo tempo dalla giunta Ceretti – spiega la consigliera comunale della lista Codogno Insieme 2.0, Rosanna Montani –.

