Sinner | Mi servono 3-4 giorni per guarire dal virus Non sono preoccupato per Torino e la Davis

(Di martedì 29 ottobre 2024) A causa di unintestinale, Jannikè stato costretto a ritirarsi dal Masters 1000 di Parigi-Bercy, l’ultimo della stagione.: «Mi3-4perdal. Nonpere la» Il tennista numero 1 al mondo, intervistato da Sky Sport, ha spiegato quanto accaduto: «Venerdì sera, dopo l’allenamento, non misentito bene. Pensavo che fosse stanchezza, invece domenicaandato dal dottore e mi ha spiegato che si trattava di une sarebbero serviti 3-4per. Già oggi mi sento meglio, ma il corpo non è abbastanza forte e allenato.debilitato. Può succedere, è stata una stagione lunga. Tra 3-4starò meglio e mi preparerò per».dovrà prepararsi in vista delle Atp Finals die la Coppa: «Nonpere la. Farò di tutto per essere al 100%.