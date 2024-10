Si allarga il caso P. Diddy: la testimonianza di un giovane emergente: “Mi ha drogato e ha abusato di me” (Di martedì 29 ottobre 2024) Un giovane cantante ha recentemente fatto notizia per aver denunciato Sean Combs, noto come Diddy, per presunti abusi subiti quando aveva solo 10 anni. La denuncia è stata presentata tramite il suo avvocato, Tony Buzbee, alla Corte Suprema dello Stato di New York, aggiungendo nuovi elementi alle accuse già esistenti contro il rapper.Leggi anche: Scandalo P. Diddy: il ruolo di Jennifer Lopez ai suoi “White Party” I fatti, secondo quanto riportato, risalgono al 2005. All’epoca, il ragazzo sognava di diventare rapper e i suoi genitori, volendo sostenere le sue ambizioni, organizzano un incontro con Diddy, consigliati da un consulente. Durante questo incontro, il ragazzo si sarebbe ritrovato solo con il rapper in una stanza d’albergo. Thesocialpost.it - Si allarga il caso P. Diddy: la testimonianza di un giovane emergente: “Mi ha drogato e ha abusato di me” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Uncantante ha recentemente fatto notizia per aver denunciato Sean Combs, noto come, per presunti abusi subiti quando aveva solo 10 anni. La denuncia è stata presentata tramite il suo avvocato, Tony Buzbee, alla Corte Suprema dello Stato di New York, aggiungendo nuovi elementi alle accuse già esistenti contro il rapper.Leggi anche: Scandalo P.: il ruolo di Jennifer Lopez ai suoi “White Party” I fatti, secondo quanto riportato, risalgono al 2005. All’epoca, il ragazzo sognava di diventare rapper e i suoi genitori, volendo sostenere le sue ambizioni, organizzano un incontro con, consigliati da un consulente. Durante questo incontro, il ragazzo si sarebbe ritrovato solo con il rapper in una stanza d’albergo.

