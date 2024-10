Sanità, l'allarme di De Luca: "Senza medici, a rischio pronto soccorso Cardarelli e Ospedale del Mare" (Di martedì 29 ottobre 2024) "Oggi nei pronto soccorso non siamo in condizione di fare turni normali perché mancano i medici. Accade oggi nei luoghi territoriali, ma presto anche in ospedali grandi come Cardarelli, Ospedale del Mare, e all'Ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno". E' questo l'allarme lanciato dal presidente Napolitoday.it - Sanità, l'allarme di De Luca: "Senza medici, a rischio pronto soccorso Cardarelli e Ospedale del Mare" Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) "Oggi neinon siamo in condizione di fare turni normali perché mancano i. Accade oggi nei luoghi territoriali, ma presto anche in ospedali grandi comedel, e all'Ruggi d'Aragona di Salerno". E' questo l'lanciato dal presidente

