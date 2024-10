Ritrovato in una cassaforte alla Morgan Library uno spartito di Chopin: si tratta di un valzer (Di martedì 29 ottobre 2024) Scoperta eccezionale a New York: è stato Ritrovato uno spartito di Chopin in una cassaforte alla Morgan Library. Come riportato dal New York Times, a trovare la preziosa opera è stato Robinson McClellan: curatore musicale della Morgan Library & Museum di Manhattan. Ritrovato dopo 200 anni spartito di Chopin Photo Credits: Studenti.itUna scoperta eccezionale fatta per caso. A New York è stato Ritrovato uno spartito sconosciuto del compositore polacco Fryderyk Chopin. L’opera è stata trovata casualmente, mentre il curatore musicale della Morgan Library & Museum di Manhattan, Robinson McClellan, spulciava fra diversi oggetti. Rovistando fra vari cimeli la sua attenzione si è focalizzata su un manoscritto visibilmente rovinato all’apparenza; ma ad attrarre la curiosità di McClellan è stato il nome posto in alto: Chopin. Metropolitanmagazine.it - Ritrovato in una cassaforte alla Morgan Library uno spartito di Chopin: si tratta di un valzer Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Scoperta eccezionale a New York: è statounodiin una. Come riportato dal New York Times, a trovare la preziosa opera è stato Robinson McClellan: curatore musicale della& Museum di Manhattan.dopo 200 annidiPhoto Credits: Studenti.itUna scoperta eccezionale fatta per caso. A New York è statounosconosciuto del compositore polacco Fryderyk. L’opera è stata trovata casualmente, mentre il curatore musicale della& Museum di Manhattan, Robinson McClellan, spulciava fra diversi oggetti. Rovistando fra vari cimeli la sua attenzione si è focalizzata su un manoscritto visibilmente rovinato all’apparenza; ma ad attrarre la curiosità di McClellan è stato il nome posto in alto:

