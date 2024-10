Informazioneoggi.it - Risparmi superiori al 70% con la stufa a pellet: vi sveliamo il segreto che renderà l’inverno meno rigido

(Di martedì 29 ottobre 2024) Laconsente di non pagare cifre esorbitanti per il riscaldamento. Basta seguire dei semplici consigli per avere risultati incredibili. Rispetto al metano o al gasolio, lacostituisce una modalità di riscaldamento decisamente più sostenibile ed economica. Offre, inoltre, un’elevata efficienza calorifera, perché tutta l’energia viene tramutata in calore. Icon lasono incredibili (informazioneoggi.it)Sul mercato ci sono modelli di stufe che consentono di programmare l’accensione e lo spegnimento degli impianti e di evitare sprechi quando non si è in casa. Negli ultimi anni, dunque, c’è stato un forte aumento di tali sistemi di riscaldamento che, se utilizzati in modo corretto, permettono alle famiglie diare più del 70% rispetto al metano.