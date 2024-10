Pallone d’Oro: vince Rodri, ecco la classifica (Di martedì 29 ottobre 2024) Il centrocampista del Manchester City e della nazionale spagnola campione d’Europa Rodri ha vinto il Pallone d’Oro per la stagione 2023-2024. Il 28enne centrocampista, attualmente infortunato e arrivato in stampelle, è stato premiato, dal Pallone d’Oro 1995 George Weah, nel corso della cerimonia svolta al Theatre du Chatelet di Parigi. Il centrocampista ha battuto tre colleghi del Real Madrid, Vinicius Jr., Bellingham e Carvajal. In lizza anche 5 calciatori che militano in Serie A: Lookman (14°), Lautaro Martinez (7°), Calhanoglu (20°), Dovbyk e Hummels (29esimi a pari merito). Carlo Ancelotti ha vinto il premio Johann Cruyff come migliore allenatore. Il Premio Kopa, riservato al miglior giovane, è stato vinto da Lamine Yamal (Barcellona), il più giovane della storia. Metropolitanmagazine.it - Pallone d’Oro: vince Rodri, ecco la classifica Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Il centrocampista del Manchester City e della nazionale spagnola campione d’Europaha vinto ilper la stagione 2023-2024. Il 28enne centrocampista, attualmente infortunato e arrivato in stampelle, è stato premiato, dal1995 George Weah, nel corso della cerimonia svolta al Theatre du Chatelet di Parigi. Il centrocampista ha battuto tre colleghi del Real Madrid, Vinicius Jr., Bellingham e Carvajal. In lizza anche 5 calciatori che militano in Serie A: Lookman (14°), Lautaro Martinez (7°), Calhanoglu (20°), Dovbyk e Hummels (29esimi a pari merito). Carlo Ancelotti ha vinto il premio Johann Cruyff come migliore allenatore. Il Premio Kopa, riservato al miglior giovane, è stato vinto da Lamine Yamal (Barcellona), il più giovane della storia.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rodri Pallone d’Oro 2024 - tra trionfo e polemiche : il Real Madrid boicotta la cerimonia

(Puntomagazine.it)

Vinicius escluso e il Real si ritira in segno di protesta. Il centrocampista del City celebra il premio grazie alle sue imprese tra Champions ed Euro 2024. Il Pallone d’Oro 2024 si tinge di sorprese e polemiche. La serata parigina dedicata al ...

Rodri vince il Pallone d’Oro 2024 : un fuoriclasse che ha scelto di essere normale

(Ilfattoquotidiano.it)

La vera cosa eccezionale è un fuoriclasse che ha scelto di essere normale: niente social, niente tatuaggi, niente “creste”, fidanzato e fedele a una ragazza (Laura) incontrata all’Università, la laurea in Business Administration and Management. ...

Rodri vince il Pallone d’Oro 2024: un fuoriclasse che ha scelto di essere normale

(ilfattoquotidiano.it)

La vera cosa eccezionale è un fuoriclasse che ha scelto di essere normale: niente social, niente tatuaggi, niente “creste”, fidanzato e fedele a una ragazza (Laura) incontrata all’Università, la laure ...

Pallone d'Oro 2024, vince Rodri: "È la vittoria della Spagna e della normalità"

(sport.sky.it)

Grande emozione per il centrocampista, che si aggiudica il Pallone d'Oro 2024: "Questa è la vittoria del calcio spagnolo. Lo dedico a chi non l'ha vinto in passato come Xavi, Iniesta e Casillas. Lo me ...

Rodri vince il Pallone d'Oro 2024: Real Madrid assente e polemiche per Vinicius

(tuttosport.com)

Il talento del Manchester City e della Spagna trionfa su quelli della squadra di Ancelotti e tutti i blancos disertano l'evento ...

I vincitori del Pallone d'Oro. Rodri: "Un regalo. Non ho mai pensato di vincere"

(msn.com)

Il centrocampista del Manchester City vince il Pallone d'Oro come miglior giocatore del mondo, mentre Aitana Bonmati del Barcellona si è aggiudicata per la seconda volta il premio nella categoria femm ...