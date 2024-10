Neonata trovata morta nel locale dormitorio di un night club, la madre ricoverata. “Sospetto infanticidio” (Di martedì 29 ottobre 2024) Una terribile vicenda ha sconvolto Padova questa mattina all’alba, quando una Neonata di poche ore è stata trovata morta in un locale dormitorio destinato alle lavoratrici del night club Serale di Piove di Sacco. La madre, una donna italiana di 29 anni, è impiegata nel locale. È stata lei stessa a chiamare il 118, ma i sanitari, una volta arrivati sul posto, hanno potuto solo constatare il decesso della piccola. I sanitari hanno subito avvisato i carabinieri, che giunti sul luogo hanno avviato le indagini. Attualmente la madre è ricoverata in un ospedale cittadino. La procura ha aperto un fascicolo sul caso, mantenendo aperta ogni ipotesi, perché il Sospetto di un infanticidio è molto forte. I medici del 118, sopo un primo esame del corpo, avrebbero concluso che la bambina sarebbe deceduta “per cause non naturali“. Thesocialpost.it - Neonata trovata morta nel locale dormitorio di un night club, la madre ricoverata. “Sospetto infanticidio” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Una terribile vicenda ha sconvolto Padova questa mattina all’alba, quando unadi poche ore è statain undestinato alle lavoratrici delSerale di Piove di Sacco. La, una donna italiana di 29 anni, è impiegata nel. È stata lei stessa a chiamare il 118, ma i sanitari, una volta arrivati sul posto, hanno potuto solo constatare il decesso della piccola. I sanitari hanno subito avvisato i carabinieri, che giunti sul luogo hanno avviato le indagini. Attualmente lain un ospedale cittadino. La procura ha aperto un fascicolo sul caso, mantenendo aperta ogni ipotesi, perché ildi unè molto forte. I medici del 118, sopo un primo esame del corpo, avrebbero concluso che la bambina sarebbe deceduta “per cause non naturali“.

