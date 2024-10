Mistermovie.it - Mister Movie | Jumanji 4 torna con The Rock, Data di Uscita e cast per una nuova avventura!

(Di martedì 29 ottobre 2024) Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia. Dopo anni di attesa, i fan dipotranno finalmentere nella giungla! È stato annunciato un nuovo capitolo della saga, con il ritorno deloriginale. Scopri tutti i dettagli su questa attesissima novità.4: il gioco continua! Preparatevi are nella giungla! La saga di, amatissima dal pubblico di tutte le età, sta per regalare un nuovo capitolo. Dopo il successo dei precedenti film, con protagonisti Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black e Karen Gillan, è stato annunciato l’arrivo di un quarto capitolo, previsto per il 12 dicembre 2026. Un lungo intervallo tra un film e l’altro L’ultimo capitolo della saga diè uscito nel 2019, lasciando i fan con la voglia di nuove avventure. Sono passati già quattro anni e l’attesa per il prossimo film si è fatta sentire.