Calciomercato.it - Milan-Napoli, scambio folle: è già tutto deciso

(Di martedì 29 ottobre 2024) Il big match della decima giornata di Serie A può portare con sé undi mercato: è giàIl big match della decima giornata di Serie A si disputerà questa sera, inizio alle 20.45, con ilche ospita ilprimo in classifica.: è già(LaPresse) – Calciomercato.itDopo il rinvio della partita in casa del Bologna, con annesse polemiche, i rossoneri si presentano davanti al proprio pubblico con l’obiettivo di lanciare un chiaro messaggio ai partenopei e alle altre rivali: la squadra di Fonseca vuole ricordare che per la corsa allo scudetto c’è anche lei e per farlo deve fermare la marcia della formazione di Antonio Conte che è reduce da nove risultati utili consecutivi in campionato. Un match che vedrà confrontarsi anche due dei calciatori più ambiti sul mercato: da un lato Rafael Leao, dall’altro Kvaratskhelia.