Milan-Napoli, forfait improvviso: assenza eccellente (Di martedì 29 ottobre 2024) Non ci sarà in Milan-Napoli, almeno non dal primo minuto: un improvviso attacco influenzale lo ha messo fuori causa Piove sul bagnato in casa Milan: i rossoneri dovranno fare a meno anche di Pulisic nella sfida di questa sera contro il Napoli. L’attaccante americano è vittima di un improvviso attacco influenzale che lo ha messo fuori causa: dato come titolare certo, l’ex Chelsea sarà invece sostituito nella formazione di partenza da Musah che si accomoderà a centrocampo con Loftus-Cheek che avanzerà sulla trequarti. Milan-Napoli, forfait improvviso: assenza eccellente (LaPresse) – Calciomercato.itUn ulteriore problema per Fonseca che deve già fare i conti con le assenze per squalifica di Theo Hernandez e Reijnders e con gli infortuni di Gabbia e Abraham, oltre a quelli dei lungo degenti Florenzi, Bennacer e Jovic. Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Non ci sarà in, almeno non dal primo minuto: unattacco influenzale lo ha messo fuori causa Piove sul bagnato in casa: i rossoneri dovranno fare a meno anche di Pulisic nella sfida di questa sera contro il. L’attaccante americano è vittima di unattacco influenzale che lo ha messo fuori causa: dato come titolare certo, l’ex Chelsea sarà invece sostituito nella formazione di partenza da Musah che si accomoderà a centrocampo con Loftus-Cheek che avanzerà sulla trequarti.(LaPresse) – Calciomercato.itUn ulteriore problema per Fonseca che deve già fare i conti con le assenze per squalifica di Theo Hernandez e Reijnders e con gli infortuni di Gabbia e Abraham, oltre a quelli dei lungo degenti Florenzi, Bennacer e Jovic.

Verso Milan-Napoli: Leao ancora out, c'è Okafor. Probabilmente anche Pulisic fuori

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Pavlovic, Terracciano; Fofana, Musah; Chukwueze, Loftus-Cheek, Okafor; Morata 19.10 - Possibili novità di ...

ULTIM’ORA – Milan, forfait Gabbia contro il Napoli: il motivo! Abraham e Jovic…

Doppia tegola in casa Milan alla vigilia della sfida contro il Napoli: Matteo Gabbia e Tammy Abraham salteranno la sfida di martedì sera. Il difensore, riporta MilanNews, è out per un risentimento mus ...

Contatto e beffa Milan: se lo prende il Napoli

Rischia di sfumare uno degli obiettivi di mercato del Milan in vista della prossima stagione con il Napoli ora in pole per il giocatore seguito dai rossoneri. Nonostante manchino ancora più di ...

Milan-Napoli: probabili formazioni e analisi tattica. Rossoneri senza sette giocatori. Conte ha scelto il suo undici

INTERVISTE - 28/10/2024Auriemma: "Ricordate cosa disse Conte a inizio campionato? Forse non si è reso conto, ma..." ...