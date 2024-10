Meloni a Tripoli: “I nostri destini intrecciati, la Libia è una priorità per noi e per la Ue” (video) (Di martedì 29 ottobre 2024) Giorgia Meloni è a Tripoli per la quarta missione da quando è presidente del Consiglio. Occasione della nuova trasferta istituzionale: il Business Foruun Italia-Libia che dopo 10 anni torna a svolgersi in Libia. Giacca rosso Valentino, la premier, accompagnata dal ministro Adolfo Urso, è stata accolta all’aeroporto di Mitiga dal ministro per gli Affari del primo ministro, Adel Juma, e dall’ambasciatore italiano in Libia, Gianluca Alberini. Direzione la Fiera Internazionale di Tripoli, dove ad attenderla per l’inaugurazione del forum c’è il primo ministro dAbdul Hamid Dabaiba. Meloni a Tripoli: “Siamo un ponte naturale tra Europa, Africa e Medio Oriente” “Siamo di fatto un ponte naturale tra l’Europa, il Mediterraneo allargato, l’Africa e il Medio Oriente. Secoloditalia.it - Meloni a Tripoli: “I nostri destini intrecciati, la Libia è una priorità per noi e per la Ue” (video) Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Giorgiaè aper la quarta missione da quando è presidente del Consiglio. Occasione della nuova trasferta istituzionale: il Business Foruun Italia-che dopo 10 anni torna a svolgersi in. Giacca rosso Valentino, la premier, accompagnata dal ministro Adolfo Urso, è stata accolta all’aeroporto di Mitiga dal ministro per gli Affari del primo ministro, Adel Juma, e dall’ambasciatore italiano in, Gianluca Alberini. Direzione la Fiera Internazionale di, dove ad attenderla per l’inaugurazione del forum c’è il primo ministro dAbdul Hamid Dabaiba.: “Siamo un ponte naturale tra Europa, Africa e Medio Oriente” “Siamo di fatto un ponte naturale tra l’Europa, il Mediterraneo allargato, l’Africa e il Medio Oriente.

