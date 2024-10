Maestra faceva recitare preghiere in classe, Tribunale respinge ricorso: “Non ha rispettato i suoi doveri” (Di martedì 29 ottobre 2024) La sezione Lavoro del Tribunale di Oristano ha rigettato il ricorso di Marisa Francescangeli, Maestra di una scuola primaria di San Vero Milis, sospesa nel 2023 per 20 giorni dopo aver fatto pregare l'Ave Maria e il Padre Nostro agli studenti in classe, pur non essendo docente di religione. Fanpage.it - Maestra faceva recitare preghiere in classe, Tribunale respinge ricorso: “Non ha rispettato i suoi doveri” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024) La sezione Lavoro deldi Oristano ha rigettato ildi Marisa Francescangeli,di una scuola primaria di San Vero Milis, sospesa nel 2023 per 20 giorni dopo aver fatto pregare l'Ave Maria e il Padre Nostro agli studenti in, pur non essendo docente di religione.

Maestra faceva recitare preghiere e benediva i bambini con l’olio invece di insegnare italiano. Il Tribunale del lavoro: “Giusto sospenderla”

Rigettato il ricorso di un’insegnante elementare perché “violava i suoi doveri di docente in una scuola pubblica”. Stipendio ridotto e lontano dalla scuola ...

Ave Maria, rosari e olio santo in classe a San Vero Milis: «Legittima la sospensione di maestra Marisa»

San Vero Milis La sezione Lavoro del tribunale ha rigettato il ricorso per l’annullamento della sospensione di venti giorni dal lavoro e dallo stipendio applicato a Marisa Francescangeli, la maestra d ...

