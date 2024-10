Lovato Plastic: al via la costruzione di un nuovo edificio a Gorle, un investimento da 14 milioni di euro (Di martedì 29 ottobre 2024) Lovato Electric annuncia con orgoglio l’inizio dei lavori per la costruzione di un nuovo e moderno edificio nella sede centrale di Gorle. Un investimento di 14 milioni di euro, che segna una tappa fondamentale nella crescita dell’azienda e della sua capacità produttiva. Il nuovo edificio si estenderà su una superficie di 4.800 metri quadrati ed ospiterà due reparti strategici per l’azienda: l’attrezzeria, dove si costruiscono gli stampi, e lo stampaggio, dove vengono realizzati i componenti Plastici. Questo ampliamento permetterà inoltre di liberare spazio nella sede storica, dove sono previsti altri importanti investimenti produttivi. Bergamonews.it - Lovato Plastic: al via la costruzione di un nuovo edificio a Gorle, un investimento da 14 milioni di euro Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di martedì 29 ottobre 2024)Electric annuncia con orgoglio l’inizio dei lavori per ladi une modernonella sede centrale di. Undi 14di, che segna una tappa fondamentale nella crescita dell’azienda e della sua capacità produttiva. Ilsi estenderà su una superficie di 4.800 metri quadrati ed ospiterà due reparti strategici per l’azienda: l’attrezzeria, dove si costruiscono gli stampi, e lo stampaggio, dove vengono realizzati i componentii. Questo ampliamento permetterà inoltre di liberare spazio nella sede storica, dove sono previsti altri importanti investimenti produttivi.

