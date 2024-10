Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Bayern Monaco 33-40, Eurolega basket in DIRETTA: brutto secondo quarto per la Segafredo

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BASKONIA-OLIMPIA MILANO DALLE 20.30 Match dai due volti in tutti i sensi, perché se il primoha visto le V nere dominare per larghi tratti, nella fine delle chance di andare in transizione veloce ha rappresentato un’enorme difficoltà per i padroni di casa. Saranno dei secondi 20 minuti da affrontare con grande attenzione per gli uomini di Banchi. TOP SCORER –: Shengelia 9;: Edwards 11 Finisce il, opposto in maniera totale al primo per la, sotto di sette punti. 33-40 A segno Booker di nuovo ricevendo da Weiler-Babb. 33-38 Morgan cerca di tenere vicina la, non piace la cosa a Gordon Herbert che chiama timeout con 1’02” al riposo lungo. 31-38 Weiler-Babb trova Booker per la schiacciata al volo. 31-36 1/2 per Voigtmann dopo un fallo subito sotto canestro.