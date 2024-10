Ilrestodelcarlino.it - Lite per una mancata precedenza: vigile cerca di calmare gli automobilisti e si becca un pugno

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Macerata, 29 ottobre 2024 – Interviene per riportare la calma tra dueche stavano litigando, e siun. Ha rimediato una prognosi di trenta giorni l’agente della polizia locale aggredito nei giorni scorsi a Macerata. Una pattuglia era impegnata nel servizio di controllo nei pressi di una scuola, quando è scoppiata unatra dueper unain un parcheggio. Gli agenti della municipale sono così intervenuti per evitare che i due arrivassero alle mani. E nel tentativo di separare i contendenti, è stato uno degli agenti a essere aggredito, ricevendo un. Il colpo gli ha causato lesioni guaribili in trenta giorni, tanto che l’agente è dovuto ricorrere alle cure dei medici. L’aggressore è stato condotto al comando della polizia locale e denunciato a piede libero.