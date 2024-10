La vigilia del tecnico. Dossena: "Solidi e convinti dei nostri mezzi» (Di martedì 29 ottobre 2024) Cinque sconfitte nelle ultime sei, l’impressione di avere poche soluzioni per uscire dal momento di crisi, ma la necessità impellente di fare punti. La Spal ospita oggi pomeriggio al ‘Mazza’ la matricola Pianese per mettere fine al periodo buio e ritrovare un briciolo di serenità. Mister Dossena sa bene di essere sulla graticola e di avere bisogno di un risultato positivo per stare più tranquillo: "Vedo una squadra più solida, anche ad Arezzo abbiamo avuto le nostre occasioni che non abbiamo sfruttato al meglio. C’è rammarico da parte di tutti: dopo la partita i ragazzi erano provati, ma anche convinti che se continuiamo con questo atteggiamento nel percorso intrapreso possiamo toglierci delle soddisfazioni il prima possibile. Sport.quotidiano.net - La vigilia del tecnico. Dossena: "Solidi e convinti dei nostri mezzi» Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 29 ottobre 2024) Cinque sconfitte nelle ultime sei, l’impressione di avere poche soluzioni per uscire dal momento di crisi, ma la necessità impellente di fare punti. La Spal ospita oggi pomeriggio al ‘Mazza’ la matricola Pianese per mettere fine al periodo buio e ritrovare un briciolo di serenità. Mistersa bene di essere sulla graticola e di avere bisogno di un risultato positivo per stare più tranquillo: "Vedo una squadra più solida, anche ad Arezzo abbiamo avuto le nostre occasioni che non abbiamo sfruttato al meglio. C’è rammarico da parte di tutti: dopo la partita i ragazzi erano provati, ma ancheche se continuiamo con questo atteggiamento nel percorso intrapreso possiamo toglierci delle soddisfazioni il prima possibile.

