In Italia non è cool essere intellettuali La Rappresentante di Lista racconta il nuovo disco L’intervista

(Di martedì 29 ottobre 2024) Su Instagram, quando venerdì Valeria Lucchesi e Dario Mangiaracina, ovvero il duo Ladi, una delle più intriganti novità del panorama musicaleno degli ultimi vent’anni, hanno presentato Giorni felici, il loro quinto album, hanno scritto a proposito di inizio di un’«era» di giorni, appunto, felici. Un’era nuova dunque, per il mondo sarebbe auspicabile, in questo momento appare chiaro, ma sarebbe un buon risultato anche per la musicana, che sempre più sta lasciando per strada, causa meccanismo del mercatografico digitale assai complesso, un approccio più intellettuale alla materia. Tutto sembra invece elementare ed immediato, pronto permangiato e dimenticato in fretta.