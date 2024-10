Giugliano: Traffico in titl davanti l’Istituto Don Giuseppe Diana, urgono interventi (Di martedì 29 ottobre 2024) Residenti e genitori chiedono l’intervento immediato del Comune e dei Vigili Urbani per decongestionare Via Ripuaria e garantire la sicurezza. Giugliano in Campania – Questa mattina la zona antistante la Scuola Elementare Don Giuseppe Diana, situata su Via Ripuaria, è stata teatro di una congestione veicolare tanto intensa quanto pericolosa, portando numerosi cittadini a esprimere preoccupazione. Un cittadino ha prontamente denunciato l’accaduto alla nostra redazione, segnalando una situazione di Traffico ormai bloccato da oltre 40 minuti, che sta creando seri disagi ai lavoratori della zona e ai genitori che accompagnano i loro figli a scuola. Puntomagazine.it - Giugliano: Traffico in titl davanti l’Istituto Don Giuseppe Diana, urgono interventi Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Residenti e genitori chiedono l’intervento immediato del Comune e dei Vigili Urbani per decongestionare Via Ripuaria e garantire la sicurezza.in Campania – Questa mattina la zona antistante la Scuola Elementare Don, situata su Via Ripuaria, è stata teatro di una congestione veicolare tanto intensa quanto pericolosa, portando numerosi cittadini a esprimere preoccupazione. Un cittadino ha prontamente denunciato l’accaduto alla nostra redazione, segnalando una situazione diormai bloccato da oltre 40 minuti, che sta creando seri disagi ai lavoratori della zona e ai genitori che accompagnano i loro figli a scuola.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giugliano, traffico in tilt al Corso Campano: auto prende fuoco

(ilmeridianonews.it)

GIUGLIANO IN CAMPANIA – Veicolo in fiamme a Corso Campano, a Giugliano, a pochi passi dalla caserma dei carabinieri. Il veicolo coinvolto è una Fiat 500. Sul posto sono giunti i Carabinieri ed i ...

Giugliano, caos viabilità dopo la chiusura di C. Campano e via Panico: il nuovo dispositivo traffico

(internapoli.it)

Traffico in tilt e centro storico dunque bloccato. Sul posto presente anche il sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi, per monitorare la situazione. A seguito di un sopralluogo dei vigili del fuoco ...

Sindaco di Giugliano indagato si autosospende dal Pd

(cronachedellacampania.it)

Giugliano. "Il Partito Democratico di Napoli prende atto e apprezza la decisione del Sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi, coinvolto in una indagine, di auto sospendersi dal Pd, in coerenza con i ...

Giugliano, piaga furti in zona costiera. La denuncia: “Davanti a tutti hanno svuotato l’auto”

(ilmeridianonews.it)

GIUGLIANO – È una denuncia ... 8° circolo di Lago Patria con un pò di merce in auto e parcheggiare in Via Signorelle: in 10 minuti, e davanti a mamme e bimbi, mi hanno rotto il vetro e svuotato l’auto ...