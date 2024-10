Biccy.it - Giovane cantante denuncia Diddy: “Avevo solo 10 anni, cosa mi ha fatto”

Leggi tutta la notizia su Biccy.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Sono più di cento le persone che in questi mesi hanno accusato(che attualmente si trova al Metropolitan Detention Center di Brooklyn) di reati gravissimi e adesso anche unha deciso di farsi avanti. L’artista si è affidato all’avvocato Tony Buzbee, che ha depositato lapresso la Corte Suprema dello Stato di New York. Il ragazzo sostiene di essere stato drogato e abusato danel 2005, quando aveva10. Stando a quello che si legge nella, Sean Combs dopo la violenza avrebbe minacciato il ragazzo, che poi perpare abbia sofferto di depressione e ansia.faces new lawsuit alleging that he sexually assaulted a 10-year-old aspiring rapper in 2005. pic.twitter.com/dtFTZIEUPM — Pop Crave (@PopCrave) October 28, 2024 Unhato: all’epoca dei fatti aveva10