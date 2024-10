Fu ucciso in agguato di camorra, due arresti dopo 23 anni (Di martedì 29 ottobre 2024) NAPOLI – Ventitré anni dopo, la giustizia fa luce sull’omicidio di Giuseppe Scuotto, ucciso in un agguato di stampo camorristico a Napoli. La Polizia di Stato ha arrestato due uomini, ritenuti i responsabili materiali dell’omicidio avvenuto nel maggio del 2000, quando Scuotto, capo zona del clan Contini nel quartiere del Vasto, fu colpito mentre percorreva corso Novara su un ciclomotore. L’indagine, ripresa nel novembre 2022 dalla Squadra Mobile di Napoli, si è basata sulle nuove dichiarazioni di collaboratori di giustizia e su moderne tecniche investigative, come le intercettazioni telematiche, che hanno permesso di raccogliere prove decisive a carico dei sospettati. Gli arrestati, legati ai clan Licciardi e Contini, avrebbero agito nell’ambito di una “purga” interna. Primacampania.it - Fu ucciso in agguato di camorra, due arresti dopo 23 anni Leggi tutta la notizia su Primacampania.it (Di martedì 29 ottobre 2024) NAPOLI – Ventitré, la giustizia fa luce sull’omicidio di Giuseppe Scuotto,in undi stampo camorristico a Napoli. La Polizia di Stato ha arrestato due uomini, ritenuti i responsabili materiali dell’omicidio avvenuto nel maggio del 2000, quando Scuotto, capo zona del clan Contini nel quartiere del Vasto, fu colpito mentre percorreva corso Novara su un ciclomotore. L’indagine, ripresa nel novembre 2022 dalla Squadra Mobile di Napoli, si è basata sulle nuove dichiarazioni di collaboratori di giustizia e su moderne tecniche investigative, come le intercettazioni telematiche, che hanno permesso di raccogliere prove decisive a carico dei sospettati. Gli arrestati, legati ai clan Licciardi e Contini, avrebbero agito nell’ambito di una “purga” interna.

