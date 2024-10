Fiumi e torrenti, lo strano intreccio di competenze (Di martedì 29 ottobre 2024) Mi chiedo cosa hanno posto in essere i Cda politici del sistema di bonifica idraulica della Regione Emilia Romagna per assicurare un buon regime idraulico, con relativo scolo e manutenzione delle acque e opere, alla luce dei recenti disastri alluvionali. Il sistema di bonifica dell'Emilia Romagna è costituito da ben 8 consorzi di primo e secondo grado, con relativi Cda: chiedo ancora se abbia un senso mantenere attivi questi stipendifici/poltronifici e loro sedi, considerate le quattro alluvioni in meno di due anni. Mirka Cocconcelli Risponde Beppe Boni I Consorzi di bonifica hanno competenze precise e tutti noi, dalla montagna alla pianura, versiamo i bollettini di pagamento a questi enti. Molte competenze le assolvono, ma si potrebbe fare meglio. Uno dei problemi è la sovrapposizione di enti in tema di manutenzione idraulica che complica le cose anziché agevolarle. Ilrestodelcarlino.it - Fiumi e torrenti, lo strano intreccio di competenze Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Mi chiedo cosa hanno posto in essere i Cda politici del sistema di bonifica idraulica della Regione Emilia Romagna per assicurare un buon regime idraulico, con relativo scolo e manutenzione delle acque e opere, alla luce dei recenti disastri alluvionali. Il sistema di bonifica dell'Emilia Romagna è costituito da ben 8 consorzi di primo e secondo grado, con relativi Cda: chiedo ancora se abbia un senso mantenere attivi questi stipendifici/poltronifici e loro sedi, considerate le quattro alluvioni in meno di due anni. Mirka Cocconcelli Risponde Beppe Boni I Consorzi di bonifica hannoprecise e tutti noi, dalla montagna alla pianura, versiamo i bollettini di pagamento a questi enti. Moltele assolvono, ma si potrebbe fare meglio. Uno dei problemi è la sovrapposizione di enti in tema di manutenzione idraulica che complica le cose anziché agevolarle.

