Ergastolo all’uomo che aggredì Paul Pelosi, marito dell’ex speaker della Camera Usa (Di martedì 29 ottobre 2024) L’uomo che nel 2022 aggredì con un martello il marito di Nancy Pelosi, ex speaker democratica della Camera, è stato condannato all’Ergastolo senza condizionale da un tribunale della California. Questa nuova sentenza, che si aggiunge a quella di 30 anni inflitta da un tribunale federale a maggio, conclude il processo nel Golden State, dove è avvenuto il reato. Il 28 ottobre di due anni fa, David De Pape, carpentiere canadese e cospirazionista dichiarato, si era introdotto nella casa di San Francisco dei coniugi Pelosi e aveva fratturato il cranio di Paul Pelosi, che allora aveva 82 anni, gridando: “Dov’è Nancy?”. La leader democratica, al momento dell’aggressione, non si trovava in casa perché impegnata negli ultimi giorni di campagna elettorale prima delle elezioni di Midterm dell’8 novembre 2022. Ilfattoquotidiano.it - Ergastolo all’uomo che aggredì Paul Pelosi, marito dell’ex speaker della Camera Usa Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 29 ottobre 2024) L’uomo che nel 2022con un martello ildi Nancy, exdemocratica, è stato condannato all’senza condizionale da un tribunaleCalifornia. Questa nuova sentenza, che si aggiunge a quella di 30 anni inflitta da un tribunale federale a maggio, conclude il processo nel Golden State, dove è avvenuto il reato. Il 28 ottobre di due anni fa, David De Pape, carpentiere canadese e cospirazionista dichiarato, si era introdotto nella casa di San Francisco dei coniugie aveva fratturato il cranio di, che allora aveva 82 anni, gridando: “Dov’è Nancy?”. La leader democratica, al momento dell’aggressione, non si trovava in casa perché impegnata negli ultimi giorni di campagna elettorale prima delle elezioni di Midterm dell’8 novembre 2022.

