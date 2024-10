È morto a 35 anni Luca Propato: tornava a casa dopo la partita Inter-Juve con gli amici a San Siro (Di martedì 29 ottobre 2024) Lo schianto a Siziano (Pavia) sulla Sp40 nella tarda serata di domenica 27 ottobre. Il giovane, in sella al suo scooter Piaggio, si è schiantato frontalmente contro un tir sulla via del ritorno a casa. Prima la cena e la partita con gli amici allo stadio. Fanpage.it - È morto a 35 anni Luca Propato: tornava a casa dopo la partita Inter-Juve con gli amici a San Siro Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Lo schianto a Siziano (Pavia) sulla Sp40 nella tarda serata di domenica 27 ottobre. Il giovane, in sella al suo scooter Piaggio, si è schiantato frontalmente contro un tir sulla via del ritorno a. Prima la cena e lacon gliallo stadio.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: ÈLuca Propato: tornava a casa dopo la partita Inter-Juve con gli amici a San Siro; Carpiano: muore asulla Binasca mentre ritorna da Inter - Juve a San Siro; Johanna Perez, morta al'influencer di bodybuilding e lifestyle: dava consigli di dieta e vita sana; Covid,dopo il vaccino Astrazeneca: ok al risarcimento; Calcio in lutto:Abdelaziz Barrada, ex di Psg e Marsiglia;dopo il vaccino anti-Covid, ok al risarcimento; Leggi >>>

Va a vedere Inter-Juventus, poi il dramma: morto un tifoso di 35 anni. Lo schianto in auto dopo la cena con gli amici

(msn.com)

Un uomo di 35 anni è morto in un incidente stradale avvenuto ieri notte lungo la strada provinciale 40 Binasco-Melegnano, nel tratto vicino ...

Va a vedere Inter-Juventus, poi il dramma: morto un uomo di 35 anni. Lo schianto in auto dopo la cena con gli amici

(leggo.it)

Un uomo di 35 anni è morto in un incidente stradale avvenuto ieri notte lungo la strada provinciale 40 Binasco-Melegnano, nel tratto vicino all'area industriale di Siziano (Pavia).

Tragedia sulla provinciale. Scooter contro un tir. Perde la vita a 35 anni

(msn.com)

Luca Propato, residente a Carpiano, stava rincasando dopo una cena con amici. Nello schianto frontale il motociclo a tre ruote che guidava si è accartocciato.

Barrada morto a soli 35 anni: il mondo del calcio è sotto shock

(msn.com)

È scomparso a soli 35 anni Abdelaziz Barrada, ex calciatore marocchino che ha giocato per club come Olympique Marsiglia, Paris Saint-Germain e Getafe. Il centrocampista è deceduto per un infarto, poch ...