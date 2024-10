Romadailynews.it - Cina: promuove potenziamento industriale nella regione occidentale (2)

(Di martedì 29 ottobre 2024) Pechino, 29 ott – (Xinhua) – Una mano robotica fotografata in un laboratorio a Chengdu,provincia sud-cinese del Sichuan, il 24 ottobre 2024. Nel corso degli anni, sono state varate numerose misure di riforma per liberare ulteriormente il potenziale di crescita dell’ampia, ricca di risorse, con un’attenzione particolare agli approcci specifici per laal fine di alimentare le industrie emergenti e accelerare la trasformazione e l’aggiornamento. (Xin) Agenzia Xinhua