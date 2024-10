Caos Foggia, richiamato Brambilla: il club attende una risposta dal tecnico (Di martedì 29 ottobre 2024) I buoni propositi di inizio stagione si erano già dissolti dopo l’esonero di Brambilla. Il dietrofront di Eziolino Capuano, l’uomo che avrebbe dovuto ricompattare un gruppo apparso scollato e spaesato, ha soltanto dilatato i contorni della crisi del Foggia. Crisi per la quale, almeno allo stato Foggiatoday.it - Caos Foggia, richiamato Brambilla: il club attende una risposta dal tecnico Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) I buoni propositi di inizio stagione si erano già dissolti dopo l’esonero di. Il dietrofront di Eziolino Capuano, l’uomo che avrebbe dovuto ricompattare un gruppo apparso scollato e spaesato, ha soltanto dilatato i contorni della crisi del. Crisi per la quale, almeno allo stato

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: il club attende una risposta dal tecnico; L'ex Next Gendal: dovrà accettare o dimettersi; Leggi >>>

Caos Foggia, richiamato Brambilla: il club attende una risposta dal tecnico

(foggiatoday.it)

I buoni propositi di inizio stagione si erano già dissolti dopo l’esonero di Brambilla. Il dietrofront di Eziolino ... ha soltanto dilatato i contorni della crisi del Foggia. Crisi per la quale, ...

Il Foggia esonera Massimo Brambilla

(rainews.it)

Massimo Brambilla non è più l'allenatore del Foggia. L'annuncio in un comunicato della società che ringrazia il tecnico per la collaborazione e gli augura le migliori fortune". Brambilla paga ...

Foggia Calcio, esonerato Brambilla. Pronto Capuano

(ilsipontino.net)

Brambilla non è più l’allenatore del Foggia: lo ha annunciato il presidente Canonico in una conferenza stampa, attaccando l’ormai ex mister sulle prestazioni delle ultime giornate.

Foggia, Capuano: "Brambilla sfortunato. Con me gioca solo chi onora maglia"

(tuttoc.com)

Dopo due anni straordinari a Taranto, a cui resterò legato per tutta la vita, ora mi auguro di aprire un nuovo corso a Foggia. La squadra sta bene ma il momento non è facile, altrimenti non mi avrebbe ...